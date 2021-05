Zabri ospita il Master green della Scuola Superiore Sant’Anna

Si chiama Master GECA. Acronimo di Gestione e Controllo dell’Ambiente. Si tratta di un percorso universitario multidisciplinare di secondo livello nel settore ambientale. A proporlo, da oltre 20 anni, è la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa. Il Master green è atterrato in ambito conciario la scorsa settimana, portando gli studenti presso Zabri, conceria di Ponte a Cappiano.

Zabri ospita il Master green

Zabri è stata scelta da Master GECA per ospitare una prova sul campo che ha coinvolto “5 aspiranti auditors, futuro dell’innovazione e della sostenibilità ambientale”. In altre parole, spiegano dalla conceria toscana, “è stata effettuata la simulazione di un audit ambientale secondo i principi della norma UNI EN ISO 14001 e EMAS”. Nella prima mattinata, “abbiamo effettuato un sopralluogo in conceria. Per ogni reparto produttivo sono stati evidenziati gli impatti ambientali e la gestione dei rifiuti da parte dell’azienda”. Il tutto, “sottolineando gli aspetti di economia circolare per ciascun rifiuto prodotto. Zabri, infatti, grazie a una selezionata e corretta gestione porta a recupero il 97 % dei suoi rifiuti”. Poi, a livello amministrativo, “abbiamo verificato la conformità normativa e la gestione delle registrazioni. Nonché gli obbiettivi di miglioramento prefissati dall’azienda e i benefici apportati all’intero dell’azienda e ai nostri stakeholder con l’adozione delle certificazioni”.

Una collaborazione importante

“Speriamo di aver trasmesso agli alunni – concludono da Zabri – nuovi spunti, curiosità e argomenti di discussione da poter affrontare nel loro percorso formativo. Siamo convinti che la stretta collaborazione con tutte le realtà di zona, sia pubbliche che private, possa portare solo giovamento al settore. Per questo motivo saremo sempre a disposizione per queste attività. Siamo orgogliosi di far visitare di persona i nostri ambienti di lavoro, le nostre attività, gli sforzi fatti e che continuiamo a fare per valorizzare l’immagine del nostro settore”.

Immagini tratte da LinkedIn

