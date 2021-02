Cina, Burberry batte Baneberry e segna una vittoria contro il fake

Burberry batte Baneberry e, così, arriva un altro segnale del cambio di rotta della giurisdizione cinese sulla tutela del copyright. Dopo la sentenza a favore di New Balance contro New Barlum, il brand inglese ottiene una rara ingiunzione preliminare nei confronti di Baneberry (a sinistra, nella foto tratta da weibo.com). Il processo è ancora in corso e si attende la sentenza definitiva.

Burberry batte Baneberry

Burberry ha ottenuto l’ingiunzione preliminare contro Xinboli Trading (Shanghai), proprietaria del brand cinese Baneberry. La causa riguarda, come si può dedurre, la violazione del marchio e si dibatte presso la Corte Intermedia del Popolo di Suzhou. I giudici hanno rilevato che Baneberry è stato riconosciuto legalmente come marchio e come logo, tra l’altro molto simile a quello “equestre” utilizzato da Burberry (a destra nella foto tratta da burberry.com) fino al rebranding nel 2018. La corte, al contempo, non ha potuto sottovalutare che il nome e il logo di Burberry erano conosciuti in Cina, già da prima della registrazione nella Repubblica Popolare, dal momento che la griffe inglese ha oltre un secolo di storia. Quindi, si legge su Business of Fashion, dato che entrambe le società vendono attraverso canali simili, Baneberry (che possiede almeno 40 negozi fisici) starebbe riducendo la quota di mercato di Burberry e “indebolendo il carattere distintivo e la riconoscibilità del suo noto marchio”.

Perché è un segnale

La decisione della corte di Suzhou è comunque eccezionale. Perché? Ingiunzioni preliminari come questa, concesse mentre il processo è in corso, sono piuttosto rare in Cina. Il tribunale ha affermato che in questo caso il motivo di urgenza è rappresentato dalle diffuse lamentele dei consumatori cinesi, che acquistavano erroneamente prodotti Baneberry, mentre la loro intenzione era quella di comprare prodotti del marchio di lusso britannico. (mv)

