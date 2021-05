Il corso cinese per imparare a smascherare i falsi

In Cina, un corso insegna un lavoro che sarà sempre più richiesto in futuro: il perito del lusso, capace di smascherare i falsi e valutare un bene usato. Dura una settimana, costa circa 2.400 dollari e l’ha promosso Zhang Chen, fondatore della Extraordinary Luxuries Business School di Pechino. I corsi sono iniziati e hanno attirato una platea molto trasversale di persone. Per esempio: l’ex direttore di una rivista di moda, un consulente finanziario che vuole diventare esperto del mercato dell’usato e perfino un ex contraffattore in cerca di un lavoro legale.

Il perito del lusso

La prospettiva cinese di un fiorente mercato del second hand ha portato Zhang Chen ad organizzare questo corso. Lui ha imparato a valutare i beni di lusso 10 anni fa in Giappone e, nella maggior parte dei casi, gli occorrono circa 10 secondi per capire se un prodotto è vero o contraffatto. I clienti gli inviano foto di orologi, sneaker e vestiti per una diagnosi online. Molti sono ingannati da “buone imitazioni con poca differenza” sostiene Zhang in un articolo pubblicato sul South China Morning Post.

Smascherare i falsi



Durante le sue lezione, Zhang prende in esame, tra gli altri, gli accessori Chanel: “La fodera di una sua borsa nera deve essere rosa”, spiega. Poi invita i corsisti a porre il modello sotto una speciale luce ultravioletta. “Due lettere si illumineranno e questo è il segreto”, dice Zhang secondo cui sapere quali lettere del logo Chanel usano un carattere rettangolare piuttosto che quadrato può permettere di “scoprire un terzo dei falsi sul mercato”. Quel che serve, però, è un costante aggiornamento, perché la contraffazione alza di continuo l’asticella: “Il mercato dell’identificazione dei prodotti di lusso – conclude Zhang – esisterà sempre, cambieranno i metodi”. (mv)

Nella foto, uno screenshot tratto da scmp.com

