Parigi, per la gang delle Birkin false 23 condanne in primo grado

Undici anni e mezzo di carcere e sanzioni per 10 milioni di euro. Il Tribunale di Parigi ha condannato in primo grado 23 dei 24 imputati e tre società. Tutti sono ritenuti componenti a diverso titolo della presunta rete criminale dei falsi Hermès. Il sodalizio è accusato di aver prodotto e venduto tra il 2008 e il 2012 Birkin false in tutto il mondo.

Birkin false

Sulla base del materiale raccolto dalla Procura in corso di indagine, i giudici francesi stimano che il gruppo criminale abbia prodotto complessivamente 1.200 borse senza permesso. Ne avrebbero realizzate 400 in “laboratori clandestini” a Hong Kong e in Francia, cui se ne dovrebbero aggiungere 800 che, come scrive lemonde.fr, gli ex dipendenti della maison avrebbero prodotto fuori dal cosiddetto sistema di “controllo personale“. Lo schema, ovvero, in base al quale ogni lavoratore Hermès può fabbricare una borsa per conto suo. Le sanzioni pecuniarie andranno a Hermès Sellier ed Hermès International come risarcimento materiale e morale.

Oltre la requisitoria

Con la loro sentenza i giudici sono andati oltre le richieste avanzate dalla Procura. Agli imputati e alle società coinvolte hanno contestato a diverso titolo i reati di violazione del copyright e del marchio, nonché di contrabbando. Al 41enne considerato la mente del gruppo il Tribunale ha inferto una pena di 6 anni di carcere e 1,5 milioni di multa, contro i 4 anni e 300.000 euro di multa chiesti dalla Procura. I giudici hanno poi condannato un secondo imputato, accusato di essere il “fornitore” del sodalizio, a 4 anni di reclusione (due sospesi) e una multa di 400.000 euro (200.000 sospesi). Altre 15 persone hanno ricevuto condanne che vanno da 7.200 a 300.000 euro con possibilità di reclusione in caso di mancato pagamento. I giudici parigini hanno infine condannato a 6 mesi (pena sospesa) altre tre persone. (art)

Leggi anche: