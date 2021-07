Vi spieghiamo i numeri (e la mappa) del fake

Sapete che sono 83 i miliardi di euro che perde ogni anno l’economia legale europea a causa dei reati contro la proprietà intellettuale? E che sono 5,2 i miliardi, invece, che nel solo 2020 l’industria del falso ha sottratto alla moda italiana? Sono i numeri del fake. Quelli che vi spieghiamo dalle pagine de La Conceria: il magazine numero n. 6 – 2021 è dedicato al tema della lotta alla contraffazione. Raccogliendo la testimonianza di chi, come Ornella Auzino, la combatte quotidianamente dai social anche e soprattutto sul piano culturale. E di chi, come i vertici di Salvatore Ferragamo, mette tutto il proprio impegno per arginarlo sui grandi canali della distribuzione.

Tutti gli aspetti del fake

Il servizio de La Conceria è un’indagine per numeri sul fenomeno della contraffazione. Numeri che danno la misura di quanto il mercato del falso sia ricco e fiorente, malgrado la pandemia. Ma è anche un viaggio geografico nel gangli della fake industry. Perché scorrendo l’ultima relazione della DIA (Direzione Investigativa Antimafia) al Parlamento, è possibile pure conoscere la mappa del crimine e degli interessi collegati.

