Addio a Philippe Cassegrain (83), presidente di Longchamp

Philippe Cassegrain, presidente di Longchamp e designer dell’iconico modello di borsa Le Pliage, è morto oggi (lunedì 30 novembre 2020), per complicazioni causate da Covid. Aveva 83 anni.

Philippe Cassegrain

Suo padre, Jean, aveva fondato Longchamp come produttore di rivestimenti per pipe. Nel 1972 Philippe ne assunse la gestione come marchio di pelletteria e negli anni Ottanta ampliò l’offerta di prodotto con le borse da donna. Una scelta culminata nel 1993 con la creazione, disegnata proprio da Philippe Cassegrain, del modello Le Pliage, accessorio iconico e best seller del marchio. “Ogni stagione era impegnato nel rinnovare le collezioni di borse e valigie da uomo” si legge nella nota diffusa da Longchamp che evidenzia come Philippe abbia lavorato in azienda per oltre 60 anni.

Griffe di famiglia

Oggi, Longchamp è amministrata dal figlio maggiore di Philippe Cassegrain, Jean. La figlia, Sophie Delafontaine, è direttrice creativa del brand, mentre il figlio minore, Olivier, gestisce le boutique americane del marchio. Di recente, sottolinea WWD (da dove è tratta la foto) sono entrati in azienda anche due nipoti: Adrien e Hector. (mv)

