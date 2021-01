Addio a Silvano Calistri (94): il 24 maggio 1954 fondò Sapaf

Si è spento sabato 9 gennaio nella sua abitazione Silvano Calistri: aveva 94 anni. Calistri nel 1954 fondò la Società Artigiana Pelletterie Artistiche Fiorentine. In altre parole, Sapaf Atelier 1954, pelletteria oggi guidata dal figlio Andrea.

Silvano Calistri

La storia della pelletteria fiorentina e quella di Silvano Calistri sono andate di pari passo. A 28 anni, il 24 maggio 1954, fondò Sapaf insieme alla moglie Valdivia, compagna di vita e di lavoro. Al Bobolino di Firenze, sede originaria dell’impresa, Silvano disegnava e realizzava le decorazioni a foglia oro, mentre la moglie dipingeva a mano. La passione per la pelletteria lo ha accompagnato per tutta la vita durante la quale ha anche insegnato l’arte del trattare la pelle in alcuni corsi serali al Mugello. Una passione che è rimasta salda anche dopo i danni dell’alluvione del 1966 a Firenze che hanno costretto l’impresa a ripartire praticamente da zero.

Fedeltà artigianale

Sempre fedele ai princìpi dell’artigianato, Sapaf ha proseguito la sua espansione negli anni successivi. Il 1976 è l’anno dell’ingresso in azienda del figlio Andrea e di sua moglie Luciana, mentre il definitivo passaggio generazionale avviene nel 2001. Il 24 maggio 2019, Silvano e Valdivia hanno festeggiato insieme i 65 anni compiuti dall’azienda. Ora all’interno di Sapaf Atelier 1954, che ha sede a Scandicci, è entrata anche la terza generazione rappresentata dai nipoti Chiara, Leonardo e Niccolò. (mv)

La redazione da La Conceria si unisce al cordoglio di familiari e amici.

