Brand Finance 2020: male il lusso, WeChat più forte di Ferrari

Moda in ribasso nell’annuale classifica redatta da Brand Finance, organismo di ricerca indipendente che valuta la forza dei marchi aziendali. Nessuna griffe del lusso è stata inserita nei primi 100 marchi della Brand Finance Global 500. Otto i marchi italiani presenti. Gucci è il primo in termini di valore finanziario. La sorpresa è che WeChat è più forte di Ferrari che, così, perde la leadership per quanto riguarda quella che viene definita “espressione di forza”.

Il ranking

Il report annuale è il risultato dell’analisi di oltre 5.000 marchi di tutto il mondo. Identifica quelli più capaci di influenzare le scelte dei consumatori e valuta i trademark con maggiore valore finanziario. Oltre a calcolare il valore del marchio, Brand Finance determina anche la forza del marchio attraverso una serie di punteggi attribuiti in base alla valutazione di investimenti di marketing, patrimonio degli stakeholder e prestazioni aziendali.

Nessuna griffe del lusso

Nel 2020, dunque, Apple scalza Amazon dal primo posto assoluto. Google, terzo, precede Microsoft e Samsung. Morale: è la tecnologia a guidare il valore del marchio e, non a caso, tutti i player del settore hanno prosperato nel 2020. Con l’eccezione di Dior (che sale dalla posizione 298 a 242) e Rolex (dalla 247 alla 237), tutte le altre griffe del lusso hanno perso posizioni rispetto al 2019. Gucci, primo marchio italiano assoluto, passa dalla 98 alla 117; Louis Vuitton dalla 109 alla 123, Chanel dalla 136 alla 137. Hermès scivola dalla 154 a 156, mentre Coach crolla, passando dalla 303 alla 416.

WeChat più forte di Ferrari

Una delle maggiori sorprese è il sorpasso di WeChat ai danni di Ferrari (95,4 contro 93,9) nella classifica del marchio più forte al mondo. L’app mobile cinese (decima posizione assoluta per valore) è uno dei soli 11 marchi in classifica ad essere stato valutato AAA+. (mv)

