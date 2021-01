Vuitton nel mondo, Gucci in Italia: ecco i più cercati su Google

Louis Vuitton è il marchio più cercato al mondo su Google. In Italia, invece, domina Gucci. Sono i risultati dello studio, relativo al 2020, compiuto da Money.co.uk. La griffe francese figura al primo posto tra i brand più cercati in 47 Paesi. Gucci è al secondo posto e risulta al primo posto in 13 nazioni, tra cui l’Italia. Medaglia di bronzo per Chanel che vince in 12 Paesi. Postilla metodologica: la Cina non è stata monitorata.

I più cercati su Google

Lo studio di Money.co.uk ha elaborato 12 mesi di dati di ricerca su Google (da novembre 2019 a novembre 2020) per scoprire la griffe più desiderata al mondo. Louis Vuitton è risultato primo in 47 Paesi, tra cui Francia, Regno Unito, Germania, Spagna, gran parte dell’Africa e Australia. In Russia, però, il brand più desiderato è Calvin Klein. In India è Prada, mentre in Canada e negli Stati Uniti vince Loewe. In Italia trionfa Gucci, che prevale anche in Giappone. In classifica c’è anche Fendi, leader nelle ricerche in Tunisia e Giordania.

Anche le celebrities

Money.co.uk ha analizzato anche le celebrities (attenzione: non gli influencer) che ispirano i consumi moda nei vari Paesi presi in considerazione. Al primo posto c’è Billie Eilish, che precede di un soffio l’ex One Direction Harry Styles. Terza Lady Gaga. L’Italia è l’unico Paese al mondo dove trionfa Kate Middleton. In Russia, invece, adorano Miley Cyrus. Negli USA, un po’ a sorpresa (forse), prevale la popstar Lizzo. (mv)

