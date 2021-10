Fucecchio, il Leone Rampante a Marianna Rosati e Ivo Mancini

Un premio alle eccellenze. Lo hanno ricevuto la fashion designer Marianna Rosati, mente e anima del brand DROMe, e l’imprenditore Ivo Mancini, fondatore dell’azienda specializzata in macchine per il settore conciario C.M. Tannery Machines. Il riconoscimento è il Leone Rampante e rappresenta la massima onorificenza concessa dal Comune di Fucecchio (Firenze), dove entrambi i premiati vivono. “Mancini e Rosati sono, ciascuno nel suo settore, due esempi di coraggio, dinamismo e inventiva – spiega il Comune in una nota -. Due cittadini che si sono particolarmente distinti nel proprio settore grazie a idee innovative che li hanno portati alla ribalta nazionale e internazionale”.

Il Leone Rampante

La premiazione è avvenuta ieri, domenica 3 ottobre 2021 (foto al centro). Collegata in video da Parigi, Marianna Rosati (protagonista della copertina dell’ultimo numero del nostro mensile) ha ringraziato per il premio. Ma, anche, per aver ricordato, grazie alla presenza sul palco del fratello Giacomo, le tappe della sua crescita professionale iniziata in un piccolo laboratorio e all’interno dell’azienda di famiglia. Ivo Mancini, invece, è stato introdotto da Claudio Sottili. Il conduttore del Caffè della Versiliana, ha raccontato l’esperienza innovativa di Mancini con la creazione di una scuola di formazione all’interno della sua azienda.

Formazione professionale

La premiazione dei “fucecchiesi dell’anno” si è configurata, anche, come un’occasione per discutere della formazione professionale e delle relative proposte innovative che Ivo Mancini porta avanti da anni, definendole la sua “battaglia personale”. Per approfondire l’argomento sono intervenute la dirigente scolastica Daniela Mancini e Cristina Grieco, ex assessore regionale alla Formazione Professionale e oggi collaboratrice del Ministero dell’Istruzione.

