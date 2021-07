Macchinari: come sostenere il modello formativo di Ivo Mancini?

“Come un’auto da corsa che non ha la benzina”. Una benzina che è il caso di trovare. Così Anna Paola Concia, coordinatrice del comitato organizzatore di Fiera Didacta, ha definito il modello formativo di Ivo Mancini. In altre parole, l’imprenditore 86enne di Fucecchio che organizza corsi di meccanica conciaria all’interno della sua azienda: Futura Lavorazioni Meccaniche (Santa Croce sull’Arno). Lo scorso 22 luglio l’ex deputata (che dal 2019 si occupa della principale fiera italiana del settore Educazione) ha visitato (nella foto, tratta da LinkedIn) l’azienda satellite di C.M. Tannery, fondata sempre da Mancini nel 1962. E, sotto un certo punto di vista, ha scoperto un mondo.

Il modello formativo di Ivo Mancini

Paola Concia ha scoperto la scuola di meccanica che Ivo Mancini ha realizzato in azienda con lo scopo di formare direttamente giovani professionisti del settore. Una necessità che nasce, a suo avviso, dalle mancanze dell’attuale sistema didattico che non riesce a formare nuove figure tecniche specializzate. “Mancini ha una struttura che è molto simile a quella che hanno le aziende tedesche – commenta Concia –. Mentre in Germania questo tipo di attività sono coordinate a livello nazionale, in Italia non è così. Stiamo cercando di capire come metterla in pista per il bene delle giovani generazioni”.

Fiera Didacta e Versiliana

L’ex parlamentare ha invitato Ivo Mancini alla prossima edizione di Fiera Didacta per raccontare la propria esperienza e proporre il proprio modello. Cioè: scuola al mattino e pratica in azienda al pomeriggio. A sua volta, Concia ha accettato di partecipare a uno degli incontri del Caffè della Versiliana di Marina di Pietrasanta (Lucca) organizzati da Mancini. L’appuntamento è fissato per domenica 8 agosto alle 18.30. Si parlerà di buone pratiche per ridurre la distanza tra scuola e lavoro. Saranno presenti anche Cristina Grieco (consigliere del Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi) e Daniela Mancini (ex direttore dell’istituto tecnico “Ferraris-Brunelleschi” di Empoli).

