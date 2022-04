Il ritorno di APLF, l’accusa di Bertelli, il debutto di Minerva Hub

C’è stata una fiera, questa settimana, che dopo due anni di rinvii e annullamenti, è tornata di nuovo ad aprire i suoi stand. Lo ha fatto “lontano da casa”, ma poco importa. Insomma: è tornata APLF, con un’atipica “Dubai edition”. Poi: tra le news più hot di questi ultimi 7 giorni conquistano una piazza molto significativa le parole che Patrizio Bertelli, CEO di Prada, ha pronunciato in un convegno a Firenze. Dove, diciamo così, non le ha mandate a dire, attaccando con forza la politica e il modo di relazionarsi con l’industria della moda. E, per chiudere, torna di stretta attualità l’aggregazione della filiera di fornitura. L’esordio eccellente di cui stiamo parlando e che coinvolge anche il settore conciario è quello di Minerva Hub. Il suo debutto ha fatto notizia. Eccome.

Il ritorno di APLF

Contava farla. Per certi versi, contava esserci. Presa a sgambettate da Covid, APLF ha dovuto attendere tre anni per ritornare ad accogliere la sua platea. Per farlo in sicurezza, è andata a in trasferta, a Dubai.

L’accusa di Bertelli

“Il grande errore i politici italiani lo hanno fatto negli anni ’70. Quando hanno preso la moda come una sorta di Cenerentola, un’entità che non aveva un peso specifico”. E questa è solo una piccola parte dell’invettiva (garbata, ma pur sempre molto ficcante) pronunciata a Firenze da Patrizio Bertelli. Che ha fatto, anche, precisi riferimenti alle difficoltà delle PMI della filiera e ai rischi che stanno correndo.

Il debutto di Minerva Hub

La notizia che, però, ha spezzato l’inerzia della cronaca settimanale è un’altra. Cioè: la nascita di Minerva Hub, gruppo di aggregazione della filiera guidato, tra gli altri, da Matteo Marzotto. E che nel portafoglio di aziende controllate (6 in tutte) ha anche una conceria specializzata in rettile. La quale, come ci raccontano i diretti interessati in un’intervista esclusiva, a breve potrebbe avere compagnia.

