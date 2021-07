Le 3 strisce e il Barcellona: Adidas contro Thom Browne

Adidas contro Thom Browne che avrebbe copiato il logo delle 3 strisce parallele. La denuncia del colosso tedesco è stata presentata a un Tribunale Federale di New York. Adidas sostiene che Browne, brand di proprietà del Gruppo Zegna, abbia cominciato a distribuire abbigliamento sportivo che “imita il [nostro] marchio a 3 strisce in un modo che potrebbe causare confusione nei consumatori e ingannare il pubblico riguardo la sua provenienza, sponsorizzazione, associazione o affiliazione “. Quindi: “Danneggia irrimediabilmente il marchio Adidas”. E, in tutto ciò, c’entra anche Lionel Messi.

Adidas contro Thom Browne

Già nel 2018, secondo quanto riporta The Fashion Law, il servizio legale di Adidas ha tentato di negoziare una risoluzione con Thom Browne per la stessa questione, senza raggiungere alcun risultato. Il logo a 4 strisce di Browne è presente su felpe e pantaloni e, dalle ultime stagioni, anche sulle sneaker. “Nonostante Thom Browne sia a conoscenza dei diritti di Adidas sul famoso marchio delle 3 strisce – si legge nella citazione in giudizio -, ha ampliato la sua offerta di prodotti ben oltre l’abbigliamento. Ora vende completi e calzature in stile atletico con 2, 3 o 4 strisce parallele in un modo che è molto simile al marchio a 3 strisce di Adidas”.

Cosa c’entra Lionel Messi?

C’è di più. Un’altra mossa di Thom Browne non è andata giù ad Adidas. In altre parole: la partnership col Barcellona iniziata nella stagione 2018-2019. Secondo i tedeschi, Browne l’avrebbe promossa “utilizzando immagini associate al calcio e ad alcuni giocatori sponsorizzati da Adidas, tra cui in particolare Lionel Messi”. Oltre a impedire che la griffe prosegua nella distribuzione dei prodotti contestati, Adidas chiede danni finanziari. Non solo. Vuole che Thom Browne “rigetti i profitti derivanti dalle vendite illecite dell’abbigliamento sportivo sotto indagine”. (mv)

