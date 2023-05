Le imprese di dimensione media operano “senza margine d’errore”

Di certo l’impresa di dimensioni medie che opera in un mercato dominato da giganti si muove, in pratica, senza margine d’errore. Ma questo non vuol dire che non ci siano chance. “Lusso mangia tutto? No. Spazi per le vendite ci sono e potremmo anche fare meglio”, confida dalle pagine de La Conceria n. 5 – 2023 Antonio Putzolu del calzaturificio Barrett. “Dobbiamo essere semplicemente più bravi a fare la differenza con i dettagli. La velocità è la risposta alla dimensione”, gli fa eco Massimiliano Rossi, CEO di Zeis Excelsa.

Un fatto di dimensioni

Il numero di maggio del mensile La Conceria si chiama Medio. Perché parla delle vicissitudini del segmento più penalizzato dalla polarizzazione tra lusso globalizzato e fast fashion. Ma anche di aziende di medie dimensioni, costrette a confrontarsi con giganti multinazionali in uno scenario che pone sfide, ma non esclude possibilità. Senza Margine d’Errore è il titolo dell’approfondimento: clicca qui per leggere la versione integrale.

Sfoglia il sommario de La Conceria n. 5 – 2023

Il mensile è per abbonati: scopri le formule di sottoscrizione

Leggi anche: