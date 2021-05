Le novità del Green Pass, in vista di fiere e sfilate in presenza

Dal 18 al 22 giugno, a Milano, si svolgerà la Milano Fashion Week. Comprenderà sia eventi digitali che eventi con presenza di pubblico. Martedì 6 e mercoledì 7 luglio 2021 si volgerà Milano Unica. Fiera che, così, si accoderà a Pitti Uomo che andrà in scena, a Firenze, da mercoledì 30 giugno a venerdì 2 luglio. Senza dimenticare qualsiasi altra necessità di business e gli eventi in programmazione da settembre in poi. Ecco, allora, l’esigenza di sottolineare tutte le novità del Green Pass Covid-19.

Il Decreto Riaperture bis

Le novità del Green Pass sono contenute nel Decreto Legge 65/2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 18 maggio 2021 ed entrato in vigore il giorno stesso. In altre parole: il Decreto Riaperture bis. A definire le nuove norme è l’articolo 14: “Disposizioni in materia di rilascio e validità delle Certificazioni Verdi (Green Pass) Covid-19. Documento che diventa così necessario non solo per viaggiare e spostarsi tra zone di colori differenti, ma anche per accedere a eventi di varia natura: fiere e sfilate comprese.

Le novità del green pass

Come sottolinea UNIC – Concerie Italiane (associazione aderente a Confindustria Moda) in una nota, le novità del Green Pass sono due. Primo: “La certificazione verde Covid-19, rilasciata ai sensi dell’art. 9, comma 3, del D.L. n. 52/2021, ha validità di nove mesi dalla data del completamento del ciclo vaccinale”. Secondo: “La certificazione verde Covid-19, rilasciata ai sensi dell’art. 9, comma 3, del D.L. 52/2021 è rilasciata anche contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino ed ha validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione fino alle data prevista per il completamento del ciclo vaccinale”.

