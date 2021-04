Arriva anche Milano Unica: fiera in presenza il 6 e 7 luglio

Le date sono le seguenti: martedì 6 e mercoledì 7 luglio 2021. Segnano il ritorno della fiera in presenza per Milano Unica. L’evento, che si svolgerà a Fieramilano Rho, si accoda, dunque, a Pitti Uomo che andrà in scena da mercoledì 30 giugno a venerdì 2 luglio.

Fiera in presenza per Milano Unica

Il ritorno della fiera in presenza, spiega una nota di Milano Unica, nasce a “a seguito della delibera del Governo Draghi per la riapertura delle fiere”. Delibera “affidata al Ministro Massimo Garavaglia, che ne dichiara l’importanza fondamentale per la ripresa del sistema e di tutto l’indotto. La riapertura in presenza della 33^ edizione di Milano Unica rappresenta un segnale strategico forte e incoraggiante”.

Massima sicurezza, integrale tutela

“Come dimostrato nella scorsa edizione fisica, nel settembre 2020 – continua la nota -, anche in questa occasione, Milano Unica avrà cura di osservare e far rispettare ogni protocollo di sicurezza”. Un assoluto rispetto degli standard anti-Covid “a integrale tutela di tutti i suoi espositori e visitatori, per poter garantire un salone che possa rivolgere uno sguardo costruttivo al futuro”.

Svolgimento determinante

“Lo svolgimento della fiera in presenza è determinante per un settore come il nostro – conclude Alessandro Barberis Canonico, presidente di Milano Unica -. Siamo consapevoli della difficoltà degli spostamenti internazionali, specie dalla Cina e dal resto dell’Asia. Contiamo su un miglioramento dei flussi dal Nord Europa e auspichiamo che la campagna vaccinale possa rendere possibili i trasferimenti dagli Stati Uniti”. Rimane comunque attiva “la piattaforma di marketplace e-MilanoUnica Connect, come servizio costante a supporto delle attività di business e di relazioni internazionali”.

Nella foto Imagoeconomica: Milano Unica, settembre 2020

