L’ex presidente contro Prada: Bertelli e Mazzi ai ferri corti

Patrizio Bertelli (a sinistra nella foto) e Carlo Mazzi (a destra) sarebbero ai ferri corti. L’ex presidente del CdA di Prada, in uscita a maggio, si sarebbe rivolto ai legali perché, secondo lui, avrebbe diritto a una buonuscita. Il gruppo italiano, invece, la pensa diversamente. Divergenze che hanno portato Mazzi a dichiarare guerra alla griffe fiorentina e che potrebbero finire in Tribunale se i rispettivi studi legali non dovessero trovare un accordo.

Bertelli e Mazzi ai ferri corti

Carlo Mazzi è stato presidente del Consiglio di Amministrazione Prada per 9 anni fino all’ultimo rinnovo dell’organo, avvenuto a maggio. Oltre all’ingresso del giovane Lorenzo Bertelli, figlio di Patrizio e Miuccia, c’è stato il rinnovo della presidenza: fuori Mazzi, dentro Paolo Zannoni. Una successione che, secondo quanto riportano tag43.it e Dagospia, non è stata indolore. In altre parole, le parti non avrebbero trovato un accordo sulla buonuscita di Mazzi che si sarebbe rivolto ai legali per far valere le proprie richieste. (mv)

