Loro Piana riconosce più flessibilità ai 1.500 dipendenti italiani

Il contratto integrativo moderno di Loro Piana. Varrà per tutti i 1.500 dipendenti del gruppo in tutti gli stabilimenti in Italia. “Crescita, fiducia, sostenibilità e corresponsabilità verso i risultati sono i principi su cui si basa l’accordo”, affermano dalla società del gruppo LVMH.

Per i 1.500 dipendenti in Italia

Sono molti gli elementi di novità nel nuovo accordo integrativo. Questo conferisce maggiore flessibilità ai dipendenti e alle necessità della loro vita quotidiana. Ad esempio, il padre avrà 5 giorni di permesso retribuito in più rispetto a quelli previsti dalla legge per la nascita del figlio. Al contempo si garantisce e migliora il part-time per il rientro dalla maternità. Come precisa Il Sole 24 Ore, il nuovo accordo contempla permessi speciali per l’inserimento del figlio al nido e alla scuola d’infanzia. Si estende il congedo matrimoniale alle coppie conviventi e a quelle che hanno contratto matrimonio all’estero.

Congedi e ore

Loro Piana, inoltre, raddoppia da 3 a 6 mesi il congedo retribuito per le vittime di violenza di genere. Istituisce anche la banca ore solidale, attraverso la quale i dipendenti in situazioni di difficoltà possono trovare un sostegno dalla cessione di ore di ferie da parte dei colleghi. Sono state raddoppiate a 200 ore retribuite i permessi per studio e ridisegnati i premi di risultato collettivi. Il premio di produttività arriverà a circa 3.380 euro per ogni dipendente.

I principi

“Quattro sono i principi su cui si basa l’accordo: crescita, fiducia, sostenibilità e corresponsabilità verso i risultati – commenta con Il Sole 24 Ore Cinzia Tito, responsabile risorse umane di Loro Piana –. A questi si aggiungono le misure pensate per valorizzare le persone e farle crescere insieme all’azienda”. Le organizzazioni sindacali sottolineano come il contratto integrativo sia “un apripista per le altre aziende” mentre le sue innovazioni “potranno essere inseriti nel prossimo rinnovo contrattuale”. (mv)

