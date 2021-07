Loro Piana ci racconta Sesia: come nasce una It Bag – PHOTOGALLERY

Ecco come nasce una It Bag. Abbiamo l’occasione per raccontarlo su La Conceria n. 7/8 – 2021. Perché per Loro Piana gli accessori sono un interessante fonte di sviluppo. E per questo la griffe italiana, controllata dal gruppo LVMH, ripone grandi aspettative in Sesia, borsa ideata per incarnare nella pelletteria i valori del brand. Il numero in distribuzione del nostro magazine offre un viaggio nel modello Loro Piana, dalla selezione dei materiali, ai motivi di ispirazione, alla scelta delle forme sinuose. Si tratta di un percorso che si dipana non solo tramite le parole, ma anche per immagini. Eccole.

Come nasce una It Bag

Il CEO di Loro Piana, Fabio d’Angelantonio, ha di recente definito il lancio di Sesia un successo. Per questo motivo il modello sarà riproposto in nuovi format. Ma ha anche spiegato che tradurre in una nuova categoria di prodotto la qualità della maison ha richiesto un enorme sforzo intellettuale e organizzativo. Come ci sono riusciti? Ora possiamo scoprirlo nel dettaglio di sei parole chiave: ispirazione, concept, pelli, logo, design e lavorazioni.

