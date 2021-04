Lutto nel Comprensorio del Cuoio: si è spento Giancarlo Betto (84)

Lutto nel Comprensorio del Cuoio. Si è spento all’età di 84 anni Giancarlo Betto, storico commerciante e mediatore di pelli grezze. L’uomo è venuto a mancare giovedì 22 aprile all’ospedale di Pescia (Pistoia) per sopraggiunti problemi di salute. Molto conosciuto nel distretto conciario toscano e non solo, nel 1991 Giancarlo Betto aveva fondato con Danilo Rossi Federpellami a Santa Croce sull’Arno. La società è specializzata nella raccolta e commercializzazione di pelli grezze di origine europea. L’azienda si era evoluta nel tempo, inaugurando nel 2017 una sede a Varsavia, in Polonia.

60 anni di carriera

Betto aveva esercitato la sua professione fino a pochi mesi fa. Una carriera con quasi 60 anni all’attivo, in un ramo del conciario che si può considerare una “tradizione di famiglia”. L’uomo era originario di Milano e si era trasferito a Santa Croce per lavoro. Dopo suo zio Oscar e il padre Giacomo, all’inizio degli anni ’60 ha proseguito nella professione di commerciante di grezzo. Adesso sarà suo figlio Federico a portare avanti l’attività di Federpellami nella zona del Cuoio, mentre Filippo Rossi (figlio dell’altro socio) continuerà la conduzione della sede in Polonia. (mvg)

Leggi anche: