Mai come in questa congiuntura è la fiducia il valore prioritario

“La fiducia è l’istituzione invisibile che regge lo sviluppo economico”. L’aforisma di Kenneth Arrow, economista e premio Nobel per l’economia nel 1972, è sempre valido. E lo è soprattutto in questa congiuntura, quando il mercato della moda, a tutti i suoi livelli, è stressato da pulsioni diverse e centripete. Per questo è alla “Fiducia” che abbiamo deciso di dedicare il numero 7/8 del mensile La Conceria, in distribuzione tra gli abbonati.

Proprio in questa congiuntura

La filiera della moda è lunga e articolata. Per questo, scorrendo il sommario di Fiducia, scoprirete che il tema è approcciato da prospettive differenti. Con imprenditori del prodotto finito, come Gianni Giannini di Doucal’s e Mauro Di Liddo di Wushu, parliamo della relazione con i consumatori finali. Con il sociologo Andrea Morace (Future Concept Lab) investighiamo, invece, i dubbi che il Financial Times nutre sulla solidità del segmento del lusso (l’unico che crisi di sfiducia pare non viverne mai). Imprenditori della filiera, come Roberto Cardinali di Tecnofilm ed Egidio Salvini di Metalstudio, ci spiegano invece come si sviluppa la solidarietà tra i player della catena del valore.

Non solo

Con un particolare focus sulla pelle, sul numero 7/8 del mensile troverete la storia di chi la fiducia l’ha ritrovata, a capo di un periodo tribolato: CTC Conceria del Chienti. Dal momento che la sfida collettiva per la sostenibilità si basa sulla fiducia, con Francesca Romana Rinaldi, direttrice di Monitor for Circular Fashion SDA Bocconi, dialoghiamo circa l’impegno comune del sistema fashion. Andrea Bertaglio, giornalista esperto di sostenibilità, ci spiega invece come è stato possibile che un solo prodotto (la carne), ritenuto responsabile di ogni male, ha perso credito davanti ad ampie fette dell’opinione pubblica. Buona lettura!

