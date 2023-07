Dior ha alzato i prezzi delle borse (in Europa è la seconda volta)

Il 5 luglio Dior ha aumentato i prezzi delle borse in tutto il mondo. La percentuale di incremento varia in base al Paese, sulla base delle locali condizioni di mercato e dei tassi di cambio. E varia anche in base al prodotto. Per l’Europa è il secondo aumento dall’inizio dell’anno.

Dal 2 al 17%

Dior ha alzato i prezzi delle borse con variazioni a seconda del modello. Alcuni registrano un modesto aumento del 2%, altri invece hanno visto un incremento del prezzo fino al 17% in alcuni paesi. Il sito Pursebop dettaglia gli aumenti prendendo in esame una borsa iconica della maison francese, la Lady Dior, in formato small. Negli Stati Uniti il prezzo del prodotto è aumentato del 6%, in Europa del 10%, nel Regno Unito del 14% e a Singapore del 17%.

L’aumento negli USA

Prendendo in esame la collezione di Lady Dior negli USA, il modello mini è aumentato di circa il 4%, passando da 5.300 a 5.500 dollari. La small è aumentata del 9%, da 5.500 a 6.000 dollari. La medium di quasi il 7% e costa 6.500 dollari, mentre il formato più grande di circa l’8% arrivando a 7.000 dollari. Restando nel mercato statunitense, la borsa Saddle in pelle è passata da 4.200 a 4.400 dollari (+5%).

Secondo aumento in Europa

All’inizio del 2023, Dior aveva praticato un aumento dei prezzi circoscritto all’Europa. Prendendo come riferimento la Lady Dior Bag e la Dior Saddle Bag il rialzo è stato del 4-7%. Quello scattato il 5 luglio scorso è dunque il secondo aumento nel giro di 6 mesi. Chissà se qualche altro marchio del lusso seguirà la scia di Dior e deciderà di ritoccare i prezzi nella seconda metà dell’anno. (mv)

