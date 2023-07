Padova, in 11 assaltano C&T Pelletterie: svaligiata in 3 minuti

Un colpo in grande stile. In 11 assaltano C&T Pelletterie, azienda produttrice di borse per le grandi griffe del lusso di Pernumia (Padova). E la svaligiano in 3 minuti, portando via un ingente bottino di borse Bottega Veneta e Gucci. Nella notte tra giovedì e venerdì scorso i ladri hanno sbarrato tutte le strade di accesso alla pelletteria e hanno forato gli pneumatici delle auto aziendali parcheggiate nel piazzale. Con l’obiettivo di impedire, o quanto meno rallentare, l’azione degli eventuali inseguitori. Poi sono passati all’azione. Tutti sapevano cosa fare, come una squadra di calcio che gioca a memoria.

L’assalto a C&T Pelletterie

Un colpo pianificato nei minimi dettagli. La banda di ladri sapeva perfettamente come agire e che cosa avrebbe trovato nel magazzino di C&T Pelletterie. Erano in 11, tutti incappucciati, quelli che hanno agito. Ma non si esclude la presenza di ulteriori complici. I malviventi prima hanno isolato il fabbricato, sbarrando le strade di accesso con autoveicoli rubati. Poi hanno posizionato i cosiddetti “pali”. Secondo la dinamica riportata da Il Gazzettino, la banda ha usato come ariete per sfondare il cancello dell’azienda una Giulietta Alfa Romeo. Poi hanno divelto l’accesso al magazzino. In pochi attimi hanno svaligiato il deposito della pelletteria padovana. Hanno trovato borse di top griffe del lusso come Bottega Veneta e Gucci. La banda di ladri ha provveduto pure a bucare le ruote delle auto aziendali per impedire un eventuale inseguimento. Il Mattino di Padova scrive che Gabriele Bergamasco, il padre dei 4 fratelli che gestiscono ora l’azienda, avrebbe visto i ladri fuggire. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della stazione di Abano Terme, che ora conducono le indagini. (mv)

