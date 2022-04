Perché su La Conceria n. 4 vi parliamo del Mondo in cui viviamo

Il Mondo in cui Viviamo? Quello dove ci sono l’Ucraina, devastata dalla guerra, e la Russia, che le sanzioni isolano dalle economie occidentali. Dove ci sono gli Stati Uniti, che nel 2021 si sono proposti come uno dei mercati più vivaci per la pelle e il prodotto in pelle. Dove, infine, si agitano la solita Europa “sempre in mezzo al guado”, nonché la Cina, cui le analisi danno grande respiro, ma il lockdown glielo toglie. Un mondo dove il Far East si propone come polo produttivo e di consumo, mentre il metaverso apre una nuova dimensione virtuale, ma non per questo scollegata dal reale. Il Mondo in cui Viviamo è quello cui dedichiamo La Conceria n. 4, mensile di informazione in distribuzione ad aprile 2022.

Le ragioni di un numero speciale

La filiera della pelle arriva al 2022 già provata dalla pandemia (come tutti gli ambiti della società). E dagli stress sui costi, sui trasporti e sull’energia (come tutti i settori dell’economia e della manifattura). Ora, la guerra. II Mondo in cui Viviamo “è quello che ci mette nella condizione di dover rivedere idee, convinzioni e modi di vivere, ponendoci di fronte a una destabilizzazione della quale non possiamo immaginare una soluzione”, scrive il direttore Luca Fumagalli nel suo editoriale. Ve ne parliamo su La Conceria n. 4. Dove intervistiamo imprenditori italiani e internazionali della concia, della calzatura e della pelletteria.

