Si è spento a 73 anni Diego Garbuio, fondatore di Garsport

Lutto nel mondo dello Sportsystem veneto. Si è spento a 73 anni Diego Garbuio, fondatore del brand di calzature da montagna Garsport. L’imprenditore era ricoverato presso l’ospedale di Montebelluna (Treviso) dopo aver contratto il coronavirus.

Addio a Diego Garbuio

Garbuio (nella foto) ha fondato l’azienda Garsport nel 1972 con la moglie Gabriella Favotto. Insieme hanno fatto crescere il calzaturificio rendendolo uno dei più importanti del distretto trevigiano, con oltre 30 dipendenti nella sede di Volpago e altri 450 circa nello stabilimento che la società possiede in Romania. Da piccola azienda artigiana, Garbuio e la moglie hanno trasformato l’azienda in una ditta specializzata, producendo anche per conto di noti brand del settore. Da alcuni anni Garbuio e la moglie hanno lasciato l’azienda nelle mani dei figli. Come riporta La Tribuna di Treviso (da cui è tratta da la foto di Diego Garbuio). (art)

