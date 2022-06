Ugg accusa Tommy Hilfiger di aver copiato le Fluff Yeah

“Tommy Hilfiger ha copiato le Fluff Yeah”. Ugg ha presentato denuncia al tribunale distrettuale centrale della California lo scorso 22 giugno. Il marchio controllato da Deckers Brand puntato il dito contro le “Laydown” di Tommy Hilfiger (a destra nella foto). I due modelli presentano entrambe un cinturino con logo e una tomaia in pelle di montone. Secondo Ugg, Hilfiger crea confusione sul mercato e inganna i clienti su quale azienda abbia progettato e creato per prima le scarpe.

“Hanno copiato le Fluff Yeah”

Secondo Deckers Brands le “Laydown” di Tommy Hilfiger violano i brevetti relativi alle Fluff Yeah di Ugg (nella foto a sinistra). La denuncia si basa sul fatto che il design di Ugg è “visivamente distintivo e unico nel settore delle calzature”. Le Leydown di Hilfiger hanno “lo scopo di creare confusione” nel mercato e ingannare i consumatori su quale marchio abbia creato le scarpe. Footwear News scrive che Deckers avrebbe venduto le Fluff Yeah “per un valore di centinaia di milioni di dollari” per cui hanno “un alto grado di riconoscimento da parte dei consumatori”. Le Fluff Yeah sono stata lanciate nel 2018.

Deckers all’attacco

Negli ultimi anni, ricorda la testata americana, Deckers ha presentato diverse denunce. Nel 2019, ha citato in giudizio il proprietario australiano di pelle Eddie Oygur per l’uso della parola “Ugg”. Sempre nel 2019, Deckers ha intentato causa contro Walmart, Kmart e Aeropostale Inc. Poi è toccato a Target e Iconix Brand Group. (mv)

Leggi anche: