Ventimila pelli sotto i mari con l’incredibile Triton 3300/6

Il gioco di rimandi è facile e (quasi) scontato. Appena abbiamo incrociato la notizia che state per leggere, infatti, alla mente è affiorato con una particolare immediatezza il ricordo di quelle grandi storie d’avventura narrate da Jules Verne. Per esempio, quella di Capitano Nemo e del sottomarino Nautilus, protagonisti di romanzi come Ventimila Leghe sotto i Mari. Titolo che, oggi, alla luce di quanto sviluppato e messo in vendita da Triton Submarines, potremmo trasformare in Ventimila Pelli sotto i Mari. Il perché, è presto detto.

Ventimila Pelli sotto i Mari

Si chiama 3300/6. In altre parole, si tratta di un sommergibile ideato e costruito dalla società di ingegneria navale Triton Submarines che ne ha da poco consegnato (come segnala il portale leatherbiz.com) il primo modello. Primo segno particolare: è dedicato al tempo libero. Secondo: ospita fino a un massimo di sei persone. Terzo: si immerge fino a una profondità di 1.000 metri.

Il quarto segna particolare

Quarto, ma per noi indubbiamente l’elemento più importante: le sedute. Copiamo e incolliamo direttamente dal sito di Triton: “I passeggeri potranno godere di lussuose sedute ergonomiche realizzate in pelli pregiate e rifinite a mano”. Sedute in pelle, tra l’altro, montate all’interno dello “scafo a pressione in acrilico sferico più grande del mondo”. Il quale permette “una visione quasi a 360 gradi della vita sotto la superficie del mare”. Sembra fantascienza. Invece, è un’incredibile realtà che, conti alla mano, costa circa 5,5 milioni di dollari.

