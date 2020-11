La borsa Boarini Milanesi da 6 milioni che aiuta l’oceano: come?

Una borsa in coccodrillo, oro e diamanti da 6 milioni di euro. E uno scopo ben preciso: finanziare attività di pulizia e salvataggio degli oceani. Protagonista, il brand Boarini Milanesi che ne realizzerà 3 esemplari, per un totale di 1.000 ore di lavorazione. Per ognuna delle borse vendute, il marchio donerà 800.000 euro ad associazioni che gestiscono progetti per ripulire il mare dai rifiuti in plastica.

Il modello si chiama Parva Mea. È in pelle di alligatore. La decorazione è effettuata con 10 farfalle in oro bianco, di cui 4 sono decorate con diamanti e 3 con zaffiri e rare tormaline Paraiba per un totale di oltre 130 carati. La chiusura è affidata a un pavé di diamanti. Il progetto è stato voluto da Matteo Rodolfo Milanesi (fondatore del brand con Carolina Boarini) “per ricordare l’amore per il mare” del padre, scomparso quando era adolescente.

Boarini Milanesi produce a Casalecchio di Reno, alle porte di Bologna. Per ogni borsa, gli artigiani impiegano fino a 40 ore di lavoro. Tutti gli accessori sono realizzati con una speciale tecnica a tre strati messa a punto dalla maison. In altre parole, la struttura interna è in cuoio toscano al vegetale, la fodera è normalmente in vitello, mentre l’esterno può essere in vari pellami pregiati. Da quelli esotici (alligatore, coccodrillo, pitone, struzzo, razza, lucertola) al vitello. Tintura e rifinizione delle pelli avvengono all’80% in Italia. Ogni borsa è realizzata su esclusiva ordinazione e porta impresso il nome dell’acquirente sulla pelle. Piccola curiosità: durante la lavorazione, il cliente può parlare in live streaming direttamente con l’artigiano che confezionando la borsa. (mv)

