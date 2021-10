ApritiModa: sold out a Milano per l’eccellenza della pelle

Un vero e proprio sold out per Spazio Lineapelle e LP Fashion Studio. In altre parole: la pelle ha fatto il tutto esaurito durante la tappa milanese di ApritiModa, svolta ieri e sabato (23 e 24 ottobre 2021). Morale: la pelle genera interesse trasversale (come vedremo) e un evento come questo, promozionale ed educational allo stesso tempo, ha colto nel segno.

Sold out a Milano



Oltre 200 persone, organizzate in gruppi con accesso su prenotazione (nel pieno rispetto delle attuali normative pandemiche) hanno scoperto a Milano l’eccellenza della pelle italiana. Ne hanno avuto l’occasione accedendo a Spazio Lineapelle di Palazzo Gorani e agli archivi fisici di LpFashion Studio di via Brisa (che sono anche online, li trovate qui). Addetti ai lavori e studenti (tanti) di fashion school. Ma, anche, gente comune, attratta dal materiale pelle e dalla volontà di volerne sapere di più. Desideri, entrambi, soddisfatti visto che hanno potuto toccare con mano innumerevoli declinazioni produttive della pelle, assistendo a brevi lezioni sull’identità del materiale, la sua naturale circolarità e sul processo per elevarla a punto di riferimento per l’industria della moda e del lusso.

ApritiModa 2021

“Sabato 23 e domenica 24 ottobre 2021 ApritiModa ha aperto “100 porte, dal nord al sud del Paese – come si legge online -. Un viaggio in Italia per scoprire, conoscere e innamorarsi dei grandi nomi che sono la nostra bandiera nel mondo e delle realtà artigianali che esistono e resistono solo qui”. Realtà come il friulano Calzaturificio BEA, oppure lo showroom dei marchigiani di Doucal’s e dei romagnoli di Zanotti. E ancora: Zegna e Cucinelli, la fabbrica dei Fratelli Rossetti, il partenopeo Guantificio Omega e la conceria friulana Presot. Passando per il Museo della Calzatura Villa Foscarini Rossi e quello di Salvatore Ferragamo. L’elenco è lungo e molto interessante: lo trovate qui.

