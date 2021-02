Da scarpa sportiva a icona fashion: al museo l’epica delle sneaker

Si intitola “Sneakers Unboxed: Studio to Street”. È la mostra sul fenomeno della scarpa sportiva che aprirà il 30 aprile al Design Museum di Londra. Grazie allo show, in programma fino al 24 ottobre 2021, il visitatore capirà come questa categoria di calzature, originariamente concepita per l’attività atletica, sia diventata un simbolo culturale dei nostri tempi. Fino a generare, lo sappiamo bene, un mercato che ora vale miliardi.

La scarpa sportiva

La mostra londinese esplora il processo di progettazione delle sneaker. Ne svela, inoltre, i modelli più iconici, nonché le collaborazioni che hanno plasmato un tipo di calzatura acquistato e indossato da milioni di persone ogni giorno. Al Design Museum saranno esposte oltre 200 scarpe, suddivise in due sezioni: stile e performance. L’esposizione mostrerà il dietro le quinte del fenomeno calzaturiero e approfondirà anche la storia della scarpa sportiva, inclusi i modelli sviluppati per aiutare gli atleti a migliorare le performance. Tra le curiosità ci sono il robot per la produzione di scarpe Adidas “FutureCraft” e le prime scarpe biologicamente attive sviluppate da MIT Design Lab e Biorealize per Puma. La piattaforma di rivendita StockX sponsorizza l’esposizione. (mv)

