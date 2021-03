Dal cantiere della metro di Rennes spunta una conceria medievale

Dal passato di Rennes spunta una conceria medievale. Una manciata di anni fa un gruppo di operai al lavoro agli scavi per la realizzazione di una nuova linea della metropolitana hanno rinvenuto i resti di un prezioso edificio: una conceria vecchia di secoli.

Un sito straordinario

Nel febbraio del 2015 gli operai di un’impresa locale stavano lavorando agli scavi per la costruzione della linea B della metropolitana di Rennes. All’improvviso, però, hanno fermato i macchinari, perché davanti a loro erano comparsi i resti di un antico edificio. Sul posto sono arrivati gli esperti guidati dall’archeologo Laurent Beuchet dell’Istituto nazionale per la ricerca archeologica preventiva (INRAP). Il team aveva raggiunto lo stesso cantiere nelle settimane precedenti, rinvenendo numerosi antichi manufatti come una necropoli e delle palafitte del X secolo. Questa volta li aspettava qualcosa di diverso: una conceria.

Una conceria medievale

Gli esperti ritengono che la conceria risalga a un periodo compreso tra il XIII e il XIV secolo. Accanto a ciò che resta delle vasche per la concia delle pelli, gli archeologi hanno rinvenuto molti frammenti di legno, cuoio, insieme a monete coniate dai conti di Rennes. “Ci sono ancora borse intere che dovranno essere setacciate, centinaia di carte a rendere e migliaia di frammenti di cuoio. Non abbiamo mai avuto così tanto materiale, il che non è privo di problemi in termini di logistica” ha spiegato a ouest-france.fr (da dove è tratta l’immagine) Beuchet, secondo il quale parte del materiale che hanno rinvenuto sarebbe riconducibile ad attrezzature militari. “Segno – conclude – che una truppa era di stanza qui”. (art)

