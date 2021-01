All’asta il baule di re Carlo II: è in pelle e ha 400 anni

Un pezzo di storia in pelle. La casa d’aste britannica Woolley and Wallis batterà un baule in pelle vecchio di oltre 400 anni. Secondo gli esperti lo avrebbe commissionato addirittura re Carlo II.

Re Carlo II

Il baule proverrebbe da una rinomata bottega di Ottery St Mary, nel Devon. Lo avrebbe realizzato il maestro Richard Pigg Junior, ebanista di re Carlo II, nel XVII secolo. E, sempre secondo gli esperti proprio, a Ottery St Mary avrebbe trascorso parte della sua lunga vita, in particolare presso la Knightstone Manor, storico maniero inizialmente appartenuto alla famiglia Knightstone fin dalla sua costruzione nella seconda metà del 1300. Il baule ha conosciuto una certa fama nel 1950, quando comparì in un’edizione di Country Life dedicata proprio alla struttura. Nel corso dei secoli il baule conobbe vari proprietari, passando per le mani del colonnello Reginald Cooper. Più recentemente il baule era nella collezione della defunta Jane Sumner, una nota commerciante di mobili la cui proprietà è stata venduta a Woolley and Wallis a Salisbury in primavera. Gli esperti della casa d’aste ne stimano un valore compreso tra 3.000 e 5.000 sterline.

La ricerca

“Non si sa molto di Reginald Cooper. Era chiaramente un devoto della storia inglese – spiega Mark Yuan-Richards, capo dei mobili e delle opere d’arte di Woolley e Wallis, a eastdevonnews.co.uk –. Cooper ha usato la sua conoscenza non solo per restaurare con accuratezza case come Knightstone, ma anche per arredarle con meravigliosi esempi di artigianato inglese. Richard Pigg, che ha realizzato scrigni come questo per più monarchi inglesi, è stato uno degli artigiani più abili del suo tempo. È facile immaginare questo pezzo pieno di sete e lenzuola pregiate, trasportato da una casa signorile all’altra in compagnia del suo ricco e, senza dubbio, titolato proprietario – conclude -. Pezzi come questo scarseggiano sul mercato e quindi questa è un’opportunità favolosa per acquisire una vera rarità”.

