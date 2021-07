Difendere la pelle dai malintesi, curarla: i consigli di lettura

Chiarire bene i termini dell’impatto ambientale della concia è un modo, di questi tempi, di difendere la pelle. Lo sappiamo bene. Perché molta parte della critica vegana spara a zero contro i materiali animali e ribadire, semplicemente, dei principi di verità diventa un’operazione politica. La rassegna stampa settimanale ci regala una nuova tappa della battaglia degli operatori della filiera per la proprio dignità. Ma non c’è solo questo: ancora a proposito di pelle, Marie Claire pubblica un vademecum su come prendersi cura dei propri articoli di pelletteria. Mentre dai fondi di investimento c’è chi offre il proprio punto di vista sul mercato del lusso europeo.

I consigli di lettura

Dunque, è Carine Montarras di Première Vision ad assumersi l’onere, dalle colonne dell’edizione francese di Elle, di difendere la pelle. In un servizio sull’impatto ambientale degli accessori, spiega al grande pubblico (ancora una volta, ma non sono mai abbastanza) la natura circolare dell’industria conciaria.

Re-SEE è un'azienda francese che si occupa di second hand market. Rimettere in sesto articoli di moda usurati è una skill fondamentale del loro business. Sono proprio quelli di Re-SEE a spiegare a Marie Claire come restituire freschezza e lucentezza a borse fattesi ormai vecchiotte.

Il mercato europeo del lusso, tutto sommato, non sta andando male. Swetha Ramachandran, investment manager e responsabile del fondo Gam luxury brands equity di Gam investments, illustra a MFF perché.

