DMD Solofra si fa teatro: musica e arte contro l’ansia da Covid

L’ultimo appuntamento del progetto “Niente ansia da Covid 19” va in scena sabato 12 giugno (ore 18:30) presso la sede della conceria DMD di Solofra. L’emergenza sanitaria che da oltre un anno ha travolto le vite di tutti, ha limitato le opportunità ludiche e ricreative dei più piccoli. Per loro, per alleviarne le condizioni di disagio e ridurne i danni educativi e psicologici, la Fondazione De Chiara De Maio ha attivato un percorso laboratoriale (online e in presenza) di musica ed arte sul modello della Emboided Cognition. Hanno collaborato con la fondazione la Scuola Paritaria “ECS G. Cipolletti” di Avellino-Montoro e l’ITE di Avellino, con il patrocinio di UNIC – Concerie Italiane (Associazione aderente a Confindustria Moda) e dell’Ufficio Scolastico della Provincia di Avellino.

Niente ansia da Covid

Il progetto si è avvalso anche del patrocinio dell’Università di Salerno. La Cattedra di Psicologia dello Sviluppo e dell’Educazione del Dipartimento di Medicina, Chirurgia, Odontoiatria dell’ateneo campano ha, infatti, curato la stesura del progetto e il monitoraggio delle attività. Che si traducono ora anche in una pubblicazione scientifica. Dall’esperienza di “Niente ansia da Covid 19” nasce un volume che raccoglie i saggi degli esperti del settore e di quelli coinvolti nel progetto. La presentazione del volume avverrà nel corso della manifestazione del 12 giugno.

L’appuntamento del 12 giugno

Teatro dell’ultima tappa del progetto, dicevamo, è la conceria DMD Solofra. La manifestazione del 12 giugno, che sarà possibile seguire in diretta streaming sui social, sarà aperta da un intervento musicale a cura dei maestri Luigi Gagliardi e Aldo Botta. Segue una tavola rotonda dove partecipano anche Mario De Maio e Diodato De Maio (presidente della fondazione De Chiara De Maio). Chiuderanno la serata i bambini che hanno partecipato al progetto, con la presentazione dei lavori prodotti durante il percorso laboratoriale artistico e con una esibizione di body percussion, naturale completamento del percorso laboratoriale musicale. Nell’arco della serata si potrà ammirare il dipinto in esposizione di Antiveduto Gramatica “Mosè salvato dalle acque”, che è stato oggetto di riflessione e di studio da parte dei bambini.

Leggi anche: