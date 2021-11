Fendi esalta l’artigianato italiano con la mostra Hand in Hand

Arriva Hand in Hand -L’artigianato italiano in mostra. È l’esposizione allestita da Fendi al Palazzo della Civiltà Italiana di Roma. In mostra dal 30 ottobre al 28 novembre ci sono 20 Fendi Baguette che il direttore artistico Silvia Venturini Fendi ha sviluppato in collaborazione con 20 atelier e laboratori da altrettante regioni italiane.

Fendi Hand in Hand

Già il CEO Serge Brunschwig aveva parlato dell’iniziativa, lanciata nel 2020, come di un’occasione per esaltare – e sostenere – il made in Italy. Venturini Fendi ora annuncia già il secondo round. “Questo progetto ci ha permesso di mappare gli incredibili artigiani che operano nel nostro paese – sono le sue parole a WWD –. Stiamo ricevendo tante richieste da atelier di tutte le regioni e abbiamo deciso di andare avanti con il progetto”. Sempre con la Baguette nel ruolo di protagonista.

Che cosa c’è da vedere

Nel primo fine settimana di programmazione gli artigiani sono fisicamente presenti in mostra. Per il resto dell’iniziativa si collegheranno con i visitatori via internet. “Con questo progetto vogliamo comunicare un importante messaggio – continua Venturini Fendi –:la formazione per diventare artigiano non dovrebbe essere vista come un ripiego. È un’incredibile opportunità per esprimere la creatività e fare arte”.

L’attenzione di Fendi

Fendi ha dimostrato sempre grande attenzione per il patrimonio artigianale italiano. La griffe si è impegnata con l’Accademia di sartoria Massoli di Roma, partecipa al programma di formazione dell’LVMH Institut des Métiers d’Excellence e gestisce una scuola interna a Bagno a Ripoli. Fendi ha anche partecipato per anni all’iniziativa Journées Particulières di LVMH. (mv)

