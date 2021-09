Il coraggioso scambio (pure produttivo) tra Versace e Fendi

Fendi e Versace si intrecciano, si ibridano, si mischiano. In altre parole, nasce The Swap. Cioè: uno scambio di cortesie creative che si traduce nel logo/neologismo Fendace. Donatella Versace ha disegnato una collezione Fendi. Kim Jones ha creato una linea Versace. Entrambe sono riferite alla pre-fall 2022 e saranno in vendita da maggio. Le due collezioni sono state protagoniste di una riservatissima presentazione ieri, domenica 26 settembre 2021, all’interno di un evento privato tenutosi presso la sede di Versace a Milano. “Tutti stanno facendo collaborazioni. Ma questa è la cosa più coraggiosa da fare: lo scambio” commenta Donatella Versace.

Lo scambio

The Swap coinvolge anche la produzione. Fendi produce la collezione di Versace. Versace realizza quella di Fendi. L’idea del progetto, riporta WWD, è stata lanciata per la prima volta a febbraio, in una cena a casa di Donatella Versace con Kim Jones, Silvia Venturini Fendi e Delfina Delettrez. Una cena tra amici che si è trasformata in “qualcosa che non è mai stato fatto prima”, dice Donatella Versace.

Ci amiamo tutti

I due stilisti hanno trovato affinità anche in altri ambiti tra cui quello produttivo: “Fendi è molto legato all’artigianato e quello che ho visto negli archivi di Versace lo riguarda “, ha commenta Jones. Il quale pare si sia meravigliato di come la produzione sia molto più veloce in Italia rispetto che in Francia. “Ci sono due marchi davvero straordinari che lavorano insieme, che non sono di proprietà dello stesso gruppo. Non si tratta di soldi: ci amiamo tutti” conclude Jones su WWD. Entrambi gli stilisti hanno respinto l’idea che questo progetto possa essere paragonato alla collezione Gucci-Balenciaga. E alla domanda se seguiranno altre collezioni, Jones risponde: “Non lo sappiamo: vediamo come va“. (mv)

Immagini tratte da fendi.com

