Assunzioni, formazione: Fendi investe nella scarpa marchigiana

Fendi investe nella scarpa marchigiana. Raddoppia la forza lavoro dello stabilimento produttivo nel fermano, che verrà trasferito di pochi chilometri da Porto San Giorgio. E finanzia la formazione dell’istituto scolastico Ipsia O. Ricci di Fermo con il progetto “Adotta una Scuola”. Riferendosi al distretto calzaturiero marchigiano, il CEO di Fendi Serge Brunschwig dice: “Sono molto affascinato dal saper fare di questo territorio in cui crediamo”.

È Brunschwig, presente mercoledì 15 settembre all’Ipsia O. Ricci per l’avvio dell’anno scolastico, ad annunciare il trasferimento da Porto San Giorgio della fabbrica che produce calzature per la griffe. Lo stesso CEO afferma che ci sarà un aumento della produzione, visto che Fendi porterà gli attuali 120 dipendenti a circa 300. Secondo indiscrezioni, Fendi ha acquistato un capannone industriale inattivo nella zona industriale della periferia di Fermo.

Attirare i giovani

Di conseguenza Fendi avverte la necessità di attirare i giovani. Quindi, di investire in formazione. Brunschwig ha inaugurato all’istituto tecnico fermano “Adotta una Scuola”. Il progetto è realizzato dalla Fondazione Altagamma in partnership con il Ministero dell’Istruzione. Come specifica MF Fashion, il nuovo corso dedicato alla calzatura è riservato a 21 allievi e durerà due anni. Al termine di questi, una parte degli studenti troverà lavoro nella griffe romana. Presente all’incontro anche Alexandre Boquel, direttore ME LVMH, che ha messo in luce il bagaglio di conoscenze che i giovani possono acquisire dall’iniziativa. (mv)

Nella foto, Brunschwig (a sinistra) e Paolo Calcinaro, sindaco di Fermo

