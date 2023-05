Festival Sviluppo Sostenibile, UNIC e ICEC presentano Fashion Law

Appuntamento lunedì 22 maggio (14:00 – 15:30) al Festival dello Sviluppo Sostenibile per la prima presentazione di “Fashion Law and Sustainability”. Il volume di giurisprudenza della moda è edito da Dike Giuridica con la curatela di Mario Di Giulio e fa parte della collana The Thinking Watermill Bricks di The Thinking Watermill Society. La pubblicazione, che sarà adottata in corsi d’esame dell’università LUISS, ospita due interventi sull’industria conciaria, rispettivamente a cura di UNIC – Concerie Italiane e ICEC. Nel primo si parla del cosiddetto Decreto Pelle quale esempio di sostenibilità e trasparenza commerciale. Nel secondo, invece, della rilevanza delle certificazioni volontarie.

La prima presentazione di Fashion Law and Sustainability

La prima presentazione, dicevamo, arriva lunedì 22 maggio nella cornice del Festival dello Sviluppo Sostenibile organizzato da Asvis. All’evento, cui partecipano gli autori dei contributi scientifici, è possibile partecipare anche da remoto (clicca qui per maggiori informazioni). Il volume offre un approccio a tutto tondo al tema della sostenibilità nel mondo della moda, dalla prospettiva delle imprese, delle associazioni di riferimento e del legislatore. Indaga, ad esempio, il tema della reazione al greenwashing delle autorità degli Stati Uniti e dell’Unione Europea. E si sofferma sulle best practice, come nel caso dei contributi di UNIC e ICEC. Fashion Law è distribuito sul canale e-commerce di Dike e in alcune librerie selezionate di Milano e Roma.

