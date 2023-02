Formazione e informazione: UNIC alla Milano Fashion Week

La pelle, prodotto di eccellenza del nostro made in Italy: i suoi valori e i falsi miti da sfatare. Ecco il titolo della lectio tenuta ieri a Milano (nelle foto), domenica 26 febbraio 2023 da UNIC – Concerie Italiane nel contesto della Milano Fashion Week (21/27 febbraio) dedicata alla moda femminile. Occasione importante e significativa, orientata alla proposta di un momento di formazione e informazione che ha colto nel segno, stimolando la voglia di conoscenza e approfondimento dei presenti a Palazzo Giureconsulti.

UNIC alla Milano Fashion Week

Per fare formazione e informazione sulla pelle, UNIC è stata invitata nel nuovo spazio che CNMI (Camera Nazionale della Moda Italiana) ha destinato al progetto Fashion Hub. In altre parole, il quartier generale della sua visione del futuro, legata alla promozione dei giovani designer che per questa edizione della MFW si è trasferito a due passi da Piazza Duomo. A Palazzo Giureconsulti, per l’appunto. La location ideale, dunque, per fare in modo che emergessero tutte le informazioni necessarie per raccontare con esattezza tutti i valori green e qualitativi della pelle italiana.

Formazione e informazione

Così è stato. Evento sold out. Presenti giovani stilisti, addetti ai lavori e studenti. Un percorso che ha preso in esame tutte le dimensioni sia del materiale pelle in sé, sia (soprattutto) della dinamica produttiva orientata all’eccellenza tipica dell’industria conciaria italiana. Il tutto, utilizzando un denominatore comune, la volontà di mettere al tappeto tutti i tanti (troppi) luoghi comuni che affliggono la pelle e la concia. Una scelta, quest’ultima, che ha colto nel segno suscitando una profonda curiosità e un diluvio di domande al termine dell’intervento di UNIC. A dimostrazione, una volta di più, che fare cultura della pelle e dell’eccellenza del suo made in Italy, in maniera trasversale, è ben più che opportuno. È necessario.

