Il fashion system a Lineapelle: “L’interesse dei visitatori c’è”

La 101ma edizione di Lineapelle (21-23 febbraio) è l’occasione per il check del fashion system italiano e internazionale. E il riscontro dagli stand di Fieramilano Rho è di una platea di buyer molto attiva. Nella ricerca stilistica, come ci dice Giuliano Russo di Russo di Casandrino: “Abbiamo visto grande interesse nei colori forti, vivaci, e nei pellami morbidi, come l’entrefino spagnolo, in vista di borse dalle costruzioni meno rigide”. Ma anche nella programmazione dell’acquisto: “I visitatori fanno una ricerca mirata e specifica sugli articoli di interesse – ci riporta Daniele Sestini di Tre Effe –. Non sono più spaesati. Si percepisce che c’è un senso e una ricerca già pianificata. E questo è un segnale positivo”.

Il fashion system a Lineapelle

I 1.161 espositori di Lineapelle presentano le collezioni Primavera Estate 2024. “Valutiamo positivamente l’affluenza – racconta Alfonso Giannattasio di conceria Effegi –: sono passati i grandi brand internazionali”. Sulla stessa lunghezza d’onde è Luigi De Vita di Deviconcia: “Ci sono presenze di qualità: girano solo persone che contano”. A proposito delle provenienze, Marco Nuti di conceria MB3 “è buono il movimento di visitatori europei”. “Dal mercato asiatico abbiamo ritrovato soprattutto coreani, in attesa di cinesi e giapponesi – aggiunge Luca Stefanelli, conceria Mario Stefanelli & figli –. Registriamo interessanti contatti con clienti dal Nord America. Siamo fiduciosi”. “È buono il movimento dei clienti europei e americani, non sotto il profilo quantitativo, ma quanto a entusiasmo e qualità – conferma Paolo Rosati, conceria F.lli Rosati –. Dal post-pandemia questa edizione di Lineapelle ci sembra quella della definitiva conferma, in termini logistici e di rapporti tra visitatori in fiera”.

