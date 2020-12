India, con il teatro delle ombre rivivono le marionette in pelle

In India tornano di moda le marionette in pelle. Il Thogalu Gombeyata è una forma di teatro tradizionale delle ombre, tipica di alcune regioni dell’India. La tecnica sfrutta il movimento di pupazzi in pelle. Negli ultimi anni stava scomparendo, ma alcuni insegnanti di una scuola superiore le stanno dando nuova vita.

Il rilancio dell’arte tradizionale

Quest’arte tradizionale prevede il movimento di marionette in pelle contro la luce per creare un gioco di ombre. Le piccole opere teatrali raccontano le storie di divinità o i poemi epici Ramayana e Mahabharata. Con il tempo i praticanti di questa arte stavano scomparendo. Ma Sangeetha Ka, insegnante di scuola superiore, ha tramandato a un gruppo di studenti i segreti per la preparazione dei burattini. Il primo spettacolo che hanno organizzato ha raccontato il Mayamruga, un episodio del Ramayana. Ma poi, come racconta deccanherald.com, gli studenti e l’insegnante negli ultimi due anni hanno messo in scena altre rappresentazioni in tutto lo stato.

Marionette in pelle

Tradizionalmente gli artigiani realizzavano le marionette usando pelle di cervo. Ma poi il governo ha imposto il divieto di abbattere questi animali: così hanno cominciato a usare pelle di capra. Nel caso dei ragazzi di Sangeetha Ka, la pelle – ancora al grezzo – viene fornita dai genitori di due studenti. A loro poi il compito di conciarla, ritagliarla e cucirla fino a ottenere i protagonisti dei racconti. (art)

Immagine tratta rashminotes.com

