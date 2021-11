La meraviglia artistica della pelle: inaugurata Cuoinarte – VIDEO

Un vernissage che ha colto nel segno. E, particolare assolutamente fondamentale, ha messo in evidenza quella che potrebbe essere definita “la meraviglia artistica della pelle”. Ieri a Milano, presso Spazio Lineapelle, ha aperto i battenti Cuoinarte: mostra, organizzata da UNIC – Concerie Italiane, di 15 opere realizzate su cuoio e pelle provenienti dalla Collezione Dusini. In altre parole, “il progetto di mecenatismo artistico creato da Oliviero Dusini, esponente della storica famiglia conciaria che fondò l’omonima conceria nel 1830 a Cles, in Trentino-Alto Adige”.

La meraviglia artistica della pelle

Un percorso, un racconto. Cuoiarte mette in mostra opere di altissimo profilo realizzate su pelle e cuoio da Joan Mirò, Giò Pomodoro, Umberto Mastroianni, Oliviero Dusini, Alberto Allegri, Antonio Cremonese e Pierre Fernandez Arman. Opere che, nel vernissage di ieri, sono state introdotte dagli approfondimenti critici di Giacomo Santucci e Floriano De Santis. Opere che, nella loro espressività materica, hanno riempito di meraviglia i presenti.

Come e fino a quando visitare Cuoinarte

La mostra si può visitare tutti i giorni dalle ore 10 alle ore 16 (sabato e domenica dalle 10 alle 13) fino a venerdì 14 gennaio. Rimarrà chiusa l’8, il 24, il 25, il 26 e il 31 dicembre 2021 e il 1°, il 2, il 6 e il 7 gennaio 2022. L’accesso è consentito ai soli possessori di Green Pass ed è gradita la prenotazione tramite email scrivendo a: unic@unic.it.

Nella foto a destra (da sinistra): Floriano De Santis, Nicola Dusini (Conceria Dupelco), Fulvia Bacchi (direttore UNIC – Concerie Italiane), Giacoma Santucci

