La pelle come una tela: CuoinArte, in mostra la Collezione Dusini

La pelle come una tela. Si chiama CuoinArte la mostra che UNIC – Concerie Italiane inaugura domani, giovedì 18 novembre 2021 (ore 18) a Milano, presso Spazio Lineapelle. Un evento di altissimo profilo culturale, che mette in mostra 15 opere realizzate su cuoio e pelle provenienti dalla Collezione Dusini. In altre parole: “Il progetto di mecenatismo artistico creato da Oliviero Dusini, esponente della storica famiglia conciaria che fondò l’omonima conceria nel 1830 a Cles, in Trentino-Alto Adige”.

La pelle come una tela

Joan Mirò, Giò Pomodoro, Umberto Mastroianni e Oliviero Dusini. Alberto Allegri, Antonio Cremonese e Pierre Fernandez Arman. “Sono loro – spiega una nota UNIC – gli autori delle opere esposte a CuoinArte dal 18 novembre 2021 al 14 gennaio 2022”. L’inaugurazione, dicevamo, sarà domani alle 18 e prevede l’intervento critico di Giacomo Santucci, Fashion Industry Expert e Storico dell’Arte, nonché attuale Managing Director di Borsalino.

La mission culturale di UNIC

“Le aziende che UNIC – Concerie Italiane orgogliosamente rappresenta – spiega il direttore di UNIC, Fulvia Bacchi – hanno saputo creare nel tempo un sapiente connubio tra competitività, sostenibilità e progresso economico e sociale. Il compito della nostra associazione è quello di comunicare in maniera costante questi valori e per farlo scegliamo varie strade. La mostra CuoinArte è una di queste. Grazie alla Conceria Dusini, raccontiamo il settore attraverso le opere di artisti che hanno utilizzato la pelle e il cuoio per le loro creazioni, per esprimersi attraverso quei materiali naturali che conservano il fascino della vita, dell’ambiente nel quale si sono sviluppati, della storia che hanno vissuto”.

Il mecenatismo di Oliviero Dusini

“Nostro padre – spiegano gli eredi di Oliviero Dusini – ha sempre avuto un tratto artistico e creativo nel carattere, magari nascosto dalle necessità imposte dalla sua attività imprenditoriale, ma che comunque si è espresso nella grande passione per l’arte astratta, moderna e contemporanea, passione che lo ha portato a conoscere e frequentare molti dei più importanti artisti della sua epoca”. Artisti come Umberto Mastroianni, con il quale “ha stretto una profonda, lunga e proficua amicizia (…) Durante la loro frequentazione hanno condiviso diversi progetti, uno di questi l’utilizzo del cuoio come tela materica, quasi materiale già raffinato, ma da plasmare. Il cuoio, che per nostro padre ha significato la passione di una vita e che è stato un’importante esperienza artistica per Umberto, ha consentito a entrambi, secondo i loro vissuti, di vedere oltre il materiale”.

Gli orari di CuoinArte

CuoinArte è visitabile tutti i giorni dalle ore 10 alle ore 16 (sabato e domenica dalle 10 alle 13) fino a venerdì 14 gennaio. Rimarrà chiusa l’8, il 24, il 25, il 26 e il 31 dicembre 2021 e il 1°, il 2, il 6 e il 7 gennaio 2022. L’accesso è consentito ai soli possessori di Green Pass ed è gradita la prenotazione tramite email scrivendo a unic@unic.it.

Leggi anche: