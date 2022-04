L’artigiano western così bravo da affermarsi anche a Hollywood

Pelle di qualità e mani “stellari”. David Carrico (nella foto) è un artigiano western. In che senso? Ha una piccola azienda di abbigliamento pelle e accessori in pelle a Edna, in Texas. Ha iniziato quasi per gioco, seguendo la passione. Ma è diventato così abile che i suoi prodotti hanno conquistato il grande schermo. Seguendo le orme del padre, un cowboy, ha iniziato a produrre gli articoli che non poteva acquistare. Ora le sue fondine, cinture e selle in pelle hanno raggiunto Hollywood.

L’artigiano western

Carrico è fondatore e titolare di “Carrico Leatherworks”. La sua famiglia possiede da quattro generazioni una fattoria e la passione di Carrico per la lavorazione della pelle è nata un po’ da una necessità. “Mio padre mi ha fatto una cintura di pelle quando ero bambino – spiega l’artigiano a themercury.com-. Ho imparato a creare questi oggetti con la pelle perché non potevo permettermi di comprarli”. Questa passione venne poi alimentata dal suo percorso di studi. Carrico ha studiato al Coffeyville Community College rimanendo affascinato dalla storia americana. Qui oltretutto ha creato legami di amicizia con alcuni studiosi della Guerra Civile. Ha quindi applicato le sue abilità nella lavorazione della pelle per realizzare autentici pezzi d’epoca come cinture, fondine e selle per gli interpreti delle rievocazioni.

Il grande salto

Dopo la laurea in Agraria Carrico faticava a trovare un impiego. Così ha continuato a seguire la sua passione per la lavorazione della pelle e in particolare gli oggetti da usare nelle rievocazioni storiche. “Ora, con internet, non dobbiamo nemmeno andare a cercare i clienti: acquistano i prodotti online” spiega. La sua abilità è stata notata dai produttori di Hollywood. Gli articoli in pelle di Carrico compaiono in film come “Notizie dal mondo” con Tom Hanks, “Il figlio” con Pierce Brosnan, “I magnifici sette” con Denzel Washington e Chris Pratt, il remake di “Il Grinta” con Jeff Bridges e Matt Damon.

