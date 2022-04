Le griffe alla Biennale di Venezia: la moda si fa arte

A Venezia la moda si fa arte. Dal 23 aprile al 27 novembre, la città lagunare ospita la 59esima Esposizione internazionale d’arte – La Biennale di Venezia. La mostra diffusa accoglie anche le grandi griffe che, a pieno titolo, saranno protagoniste di eventi collaterali dinamici e visionari. Valentino, Dior e Louis Vuitton. Ma anche Diesel, Bottega Veneta e Prada animeranno diversi angoli iconici di Venezia, coinvolgendo i visitatori che (finalmente) torneranno a convergere in questa città unica.

La moda si fa arte

Valentino sarà il grande nome che accompagnerà l’esposizione di Gian Maria Tosatti presso il Padiglione Italia della Biennale di Venezia. Un grande ritorno dopo la presentazione nel 2021 della collezione “Valentino des ateliers“. Altro nome di spicco della moda internazionale che arriverà a Venezia è quello di Dior, donor del progetto “Il latte dei sogni” che porta la firma di Cecilia Alemanni. “Dior ha stretto innumerevoli legami con il mondo dell’arte – spiega a MFF il presidente e CEO di Christian Dior couture, Pietro Beccari -. Questa passione di monsieur Christian Dior, ancorata nel nostro DNA, ci spinge più che mai a promuovere l’arte e la cultura in tutte le loro forme”.

Il ricco contorno

Oltre alle esposizioni, la Biennale potrà contare anche su numerosi eventi collaterali. Tra questi “Apollo, Apollo”, opera di Katharina Grosse esposta all’Espace Louis Vuitton. La stessa griffe ha inoltre inaugurato 8 edicole con l’obiettivo di sottolineare l’importanza dell’informazione e dell’editoria. Diesel sostiene invece “Alltogether“, mostra collettiva sull’arte Lgbtq+ della Fondazione Tom of Finland, fotografo di cui l’8 maggio si festeggerà il compleanno. Palazzo Grassi, sede della Pinault Collection, ospita invece la monografica di Marlene Dumas. Bottega Veneta farà la sua comparsa nel corso di “Dancing in the studio”, spettacolo a cura di Pam Tanowitz che andrà in scena dall’1 al 5 maggio. Spazio anche per Fondazione Prada con la mostra “Human brains: it begins with an idea”. (art)

