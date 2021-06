L’etica di Tod’s e Cucinelli, pelle e design: consigli di lettura

Innanzitutto ci sono loro, Tod’s e Cucinelli, nella pre-selezione per entrare nell’indice Standard Ethics Mid Italian. Ma non solo. C’è l’architetto Paola Navone che spiega il suo lavoro sulla pelle nel design. C’è il piccolo produttore britannico di articoli in pelle che stringe un accordo con il Parlamento inglese. E ci sono le polemiche negli States sull’appropriazione (o meglio l’indelicatezza) culturale. Ecco i nostri consigli di lettura della settimana.

