Lo spettacolo della pelle al Festival dei Due Mondi di Spoleto

Si chiama Il Laboratorio del Sogno. È il “primo progetto di edutainment diffuso sul costume”, come si legge in una nota. Andrà in scena da domani, 24 giugno 2023, all’interno della nuova edizione del Festival dei Due Mondi di Spoleto. Un progetto sviluppato da Fabiana Giacomotti (storica del costume e curatrice del Foglio della Moda) e che vede Lineapelle tra i protagonisti.

Il Laboratorio del Sogno

Il progetto si svolge “a corollario del nuovo allestimento dell’opera Pélleas et Mélisande di Claude Debussy”. L’opera è in programma il 24 e 25 giugno 2023 al Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti con la Budapest Festival Orchestra diretta da Iván Fischer. “Prevede una piccola mostra comparativa di costumi delle rappresentazioni di Pélleas et Mélisande”. Poi: “Una mattinata di studio nella Sala XVII settembre del teatro, dedicata a professionisti e scuole di costume e teatro”. Infine, per tre sabati (24 giugno, 1° luglio, 8 luglio), “una serie di laboratori su iscrizione, aperti al pubblico”. Obiettivo: “Apprendere il valore del costume nel rapporto fra testo e musica e imparare a creare un facile costume/accessorio di scena che i partecipanti potranno portare con sé”. E qui, entra in gioco Lineapelle.

La pelle al Festival dei Due Mondi

“Il progetto usa basi e materiali di altissima qualità ed è sviluppato in una logica di upcycling”, spiega una nota. “Ringrazio di cuore il Festival di Spoleto che mi permette di dare vita a un progetto sperimentale a cui pensavo da molto tempo – dice Giacomotti -. Il valore narrativo, ma anche fattuale, artigianale, dei mestieri del teatro, merita di essere conosciuto dal grande pubblico. Grazie anche a tutti i partner che, mettendo a disposizione materiale splendido, ma inutilizzato, rendono evidente il valore del riutilizzo e dell’economia circolare”. Tra questi, “l’archivio prototipi di Lineapelle che, grazie al suo amministratore delegato Fulvia Bacchi, ha realizzato le scarselle (foto a destra) che si potranno finire di cucire e decorare in laboratorio”.

