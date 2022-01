Louis Vuitton Manufactures, un libro per celebrare l’artigianato

Un libro per celebrare l’artigianato e gli artigiani. È “Louis Vuitton Manufactures“, in uscita il primo febbraio. Si compone di 400 pagine, un centinaio di immagini e lo ha scritto lo storico e giornalista Nicholas Foulkes per la casa editrice Assouline. Costerà 95 euro mentre un’edizione limitata racchiusa in una custodia di legno di pioppo avrà il prezzo di 1.900 euro.

Una dedica

Louis Vuitton Manufactures è dedicato agli artigiani. Quelli che producono borse, bauli, abbigliamento, scarpe, orologi, alta gioielleria e fragranze. La griffe possiede 18 laboratori di pelletteria in Francia, quattro in Spagna e tre negli Stati Uniti. Non solo. Anche un atelier di calzature a Fiesso d’Artico, una manifattura di orologi in Svizzera e un’altra di gioielli in Francia. Con questo libro Louis Vuitton intende promuovere l’idea che un atelier possa essere un luogo di realizzazione e individualità. Un luogo dove il savoir-faire si apprende, si rispetta e si trasmette. Un luogo dove si promuove l’innovazione. Dove gli artigiani sfidano abitualmente l’immagine di un laboratorio tradizionale.

Le location

Tra le location maggiormente affascinanti e fotografate c’è il laboratorio di pelletteria a Ducey, in Francia, non lontano da Mont-Saint-Michel. Come precisa WWD, il libro sarà disponibile in un’edizione classica, in inglese o francese, a 95 euro. Le versioni cinese, coreana e giapponese saranno in vendita da aprile. Poi ci sarà un’edizione da collezione, limitata a 500 copie numerate, racchiusa in una custodia in legno di pioppo (omaggio ai bauli storici di Vuitton) a 1.900 euro. Questa sarà disponibile esclusivamente in francese nei negozi Louis Vuitton e sul sito di e-commerce del marchio. (mv)

