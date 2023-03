Passato, presenta e futuro: SSIP presenta La Casa del Guanto

Si chiama La Casa del Guanto ed è il primo di “una serie di eventi per celebrare i 100 anni di CPMC, la rivista ufficiale di SSIP”. La Stazione Sperimentale Pelli di Pozzuoli da aprile sarà impegnata in una sorta di lungo e itinerante round celebrativo del suo periodo tecnico e, in concomitanza, di un progetto espositivo molto particolare. Culturale, certamente, ma anche finalizzato a valorizzare, a livello formativo, l’arte del confezionare guanti.

SSIP presenta La Casa del Guanto

“La mostra La Casa del Guanto ha un sottotitolo che esplicita in modo molto chiaro il senso del progetto: “Un patrimonio fra tradizione, formazione e innovazione (1952-1975)”. Inaugurazione: lunedì 17 aprile presso la sede di Pozzuoli di SSIP. Itinerante, si diceva. Infatti, la mostra approderà a luglio al MANN (Museo Archeologico Nazionale di Napoli) per poi varcare l’Atlantico per avere “un momento dedicato all’interno di Lineapelle New York (19-20 luglio 2023)”.

Il progetto espositivo

Il progetto espositivo è “impostato su 7 pannelli e 22 oggetti di lavorazione messi a disposizione dagli archivi SSIP – si legge online -. È realizzato in collaborazione con l’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli che ne ha curato allestimento e impostazione grafica”. In esposizione ci saranno “per la prima volta le foto della Casa del Guanto conservate presso la Biblioteca SSIP. Narrano i corsi di formazione attraverso i volti degli allievi e degli insegnanti durante le lezioni”. Poi, ci sarà “una serie di manufatti legati alla produzione guantaria, alcuni dei quali donati dall’azienda ormai dismessa Temin”. L’ultima sezione della mostra presenta il “guanto come accessorio e linguaggio del fashion nell’ambito della moda dagli anni ‘50 agli anni ‘70”.

Obiettivo: il futuro

“L’obiettivo – conclude SSIP – è non solo ricordare il valore culturale dell’arte dei guantai, ma anche valorizzare ulteriormente questa attività che continua a trovare riscontro anche in epoca moderna. Il guanto artigianale mantiene il suo ampio pubblico e continua a conquistare gli amanti dell’alta moda e dello sport, nonostante la presenza di prodotti industriali. Per esempio, pensiamo ai guanti prodotti per ciclismo e motociclismo”. In un’ottica di futuribilità, infine, “tra i progetti di SSIP c’è anche quello di lanciare un corso di formazione per i guantai del nuovo millennio”. Obiettivo: “Formare artigiani di eccellenza che avranno l’onere e l’onore di recuperare l’antica tradizione e di riaffrontarla con le suggestioni della moderna manifattura”.

