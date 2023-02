SSIP, le iniziative per la Casa del Guanto e il centenario di CPMC

Il centenario di CPMC, la rivista quadrimestrale di SSIP. E la mostra “La Casa del Guanto”, che ripercorre la storia dell’impegno nella formazione della Stazione Sperimentale e apre alle attività di un nuovo corso. Il 2023 è un anno di ricorrenze per l’istituto con sede al Parco tecnologico Adriano Olivetti di Pozzuoli, che ha per questo presentato un ricco calendario di eventi in Italia e all’estero.

Il centenario di CPMC

“CPMC – Cuoio, Pelli, Materie Concianti” compie nel 2023 i suoi 100 anni di pubblicazioni. Il presidente Graziano Balducci e il direttore Edoardo Imperiale hanno annunciato dallo stand di Lineapelle (21-23 febbraio 2023) il ciclo di eventi per celebrare la rivista. Il primo è in programma per il 17 aprile, in concomitanza con l’uscita del primo numero del 2023 di CPMC. Per l’occasione il focus sarà dedicato a “Cuoio e Made in Italy: i nuovi strumenti per la sostenibilità e circolarità delle produzioni”. Altri due eventi alla Stazione Sperimentale sono previsti il 26 ottobre e il 20 dicembre, in occasione della presentazione, rispettivamente, del secondo e terzo numero del 2023 della rivista CPMC.

La Casa del Guanto

Il 17 aprile sarà anche l’occasione per inaugurare nella sede di SSIP la Mostra “La Casa del Guanto della Stazione Sperimentale Pelli. Un patrimonio fra tradizione, formazione e innovazione (1952-1975)”. La mostra sarà poi ospitata a partire dal 17 luglio al MANN, il Museo Archeologico Nazionale di Napoli. E avrà il 19 luglio un momento dedicato all’interno di Lineapelle New York. La mostra, che si fonda sul materiale negli archivi di SSIP, è realizzata in collaborazione con l’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli. Saranno organizzate visite didattiche con scuole e Università che propongono corsi di studio inerenti il design, il fashion, l’artigianato. La Mostra non ha lo sguardo rivolto solo al passato, ma anche al futuro, perché rappresenta anche l’avvio del primo corso di istruzione professionale per operai guantai.

